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Левандовски покинет «Баварию» летом

Если не подпишет новый контракт с клубом
Футбол Бундеслига (Германия)
19:00
Левандовски покинет «Баварию» летом
Роберт Левандовски / Фото: Getty Images

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть клуб летом. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, это случиться, если Левандовски не продлит контракт с «Баварией». Нынешнее соглашение действует до лета 2023-го года. «Бавария» опасается, что если контракт не будет продлен, то потом Левандовски покинет команду бесплатно.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Левандовски провел 19 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 1 ассист.

Напомним, Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии FIFA.

Петр Приходько
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Роберт Левандовски Бавария

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