Впервые за 11 лет в финале Кубка Германии не будет «Баварии» или «Боруссии Д»
Левандовски покинет «Баварию» летом
Если не подпишет новый контракт с клубом
19:00
Роберт Левандовски / Фото: Getty Images
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть клуб летом. Об этом сообщает Sport Bild.
По информации источника, это случиться, если Левандовски не продлит контракт с «Баварией». Нынешнее соглашение действует до лета 2023-го года. «Бавария» опасается, что если контракт не будет продлен, то потом Левандовски покинет команду бесплатно.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Левандовски провел 19 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 1 ассист.
Напомним, Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии FIFA.