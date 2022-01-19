Левандовски покинет «Баварию» летом

Если не подпишет новый контракт с клубом

Роберт Левандовски / Фото: Getty Images

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть клуб летом. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, это случиться, если Левандовски не продлит контракт с «Баварией». Нынешнее соглашение действует до лета 2023-го года. «Бавария» опасается, что если контракт не будет продлен, то потом Левандовски покинет команду бесплатно.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Левандовски провел 19 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 1 ассист.

Напомним, Левандовски признан лучшим игроком 2021 года по версии FIFA.