«Желаю сборной Польши провала на ЧМ-2022, в том и числе и Левандовски, вы – мерзкие твари». На российском ТВ в очередной раз пробили дно
Левандовскі повторив бомбардирське досягнення Герда Мюллера
Роберт став кращим бомбардиром Бундесліги
14 мая 23:50
Роберт Левандовскі / Фото: The Sun
«Баварія» останньому 34-му турі чемпіонату Німеччини зіграла внічию з «Вольфсбургом» (2:2), а Роберт Левандовскі забив один з м’ячів.
Цей гол став 35-м для поляка в сезоні і дозволив йому в сьомому сезоні підряд стати кращим бомбардиром Бундесліги. Раніше таке зробив лише легендарний Герд Мюллер.
Зазначимо, що, ймовірно, невдовзі Левандовскі перейде в інший клуб та чемпіонат.
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