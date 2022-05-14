Левандовскі повторив бомбардирське досягнення Герда Мюллера

Роберт став кращим бомбардиром Бундесліги

Роберт Левандовскі / Фото: The Sun

«Баварія» останньому 34-му турі чемпіонату Німеччини зіграла внічию з «Вольфсбургом» (2:2), а Роберт Левандовскі забив один з м’ячів.

Цей гол став 35-м для поляка в сезоні і дозволив йому в сьомому сезоні підряд стати кращим бомбардиром Бундесліги. Раніше таке зробив лише легендарний Герд Мюллер.

Зазначимо, що, ймовірно, невдовзі Левандовскі перейде в інший клуб та чемпіонат.