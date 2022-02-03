Левандовски: «Приз лучшему игроку года от FIFA важнее, чем «Золотой мяч»

Роберт Левандовски / Фото: Eurosport

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнил значимость награды лучшему игроку года от FIFA «The Best» и «Золотой мяч». Его цитирует Bild.

А в голосовании за награду FIFA участвуют и профессионалы, и журналисты. Там голосуют капитаны команд, тренеры. Они могут реалистично и объективно оценить уровень нашей игры, потому что знают, чего стоят нам каждый матч, каждый рекорд, каждая травма.

Возможно, с точки зрения престижа «Золотой мяч» находится выше, чем The Best, но признание, которое я получил, выиграв приз FIFA два раза подряд в голосовании тренеров и игроков, заставляет меня гордиться, ведь я знаю, как я трудился на протяжении многих лет.

Но я должен подчеркнуть, что дистанцируюсь от наград. Нет такого, что я не могу спать после церемонии, где не победил, и думаю, почему же я провалился. Особенно после того, как осознал, что футбольная политика иногда тоже играет свою роль.

Результаты голосования никак не влияют на то, что является самым важным для меня. Мне важнее получать удовольствие от игры и помогать моим командам добиваться успеха».