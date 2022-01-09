Левандовски признан спортсменом года в Польше

Форвард «Баварии» получил эту награду в третий раз в карьере

Роберт Левандовски / фото - Getty Images

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом в Польше по итогам 2021 года по версии Przegląd Sportowy.

Форвард сборной Польши получил эту награду в третий раз. Ранее он становился победителем в 2015 и 2020 году. Отметим, что победителя определяли с помощью голосование болельщиков. Всего на эту награду были номинированы 20 спортсменов.

Напомним, Польша хочет пригласить Шевченко возглавить национальную сборную.