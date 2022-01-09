Левандовски: «Когда я узнал, что Паулу Соуза уходит, то был потрясен и разочарован»
Левандовски признан спортсменом года в Польше
Форвард «Баварии» получил эту награду в третий раз в карьере
Роберт Левандовски / фото - Getty Images
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом в Польше по итогам 2021 года по версии Przegląd Sportowy.
Форвард сборной Польши получил эту награду в третий раз. Ранее он становился победителем в 2015 и 2020 году. Отметим, что победителя определяли с помощью голосование болельщиков. Всего на эту награду были номинированы 20 спортсменов.
Напомним, Польша хочет пригласить Шевченко возглавить национальную сборную.
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