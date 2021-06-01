Румменигге спустя 30 лет покинет «Баварию»
Левандовски раскритиковал футбольный календарь
Поляк считает, что график слишком жесткий
16:13
Роберт Левандовски / фото - Bundesliga
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски выразил свое недовольство слишком напряженным календарем, сообщает The Times.
«Многие часто забывают, что футболисты тоже люди. Мы не машины и не можем в каждом матче играть на максимальном уровне.
Для футбола и игроков оставаться на пике на протяжении многих лет - большая проблема. Сейчас, а может и в ближайшие несколько лет условия будут экстремальными. Думаю, даже болельщики заскучают от такого количества игр».
В напряженном графике «ковидного» года очень много футболистов получают травмы из-за слишком частых матчей. Сам Левандовски из-за повреждения пропустил важнейшие четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов против ПСЖ, где мюнхенцы уступили без своего главного бомбардира.
Напомним, спустя 20 лет «Баварию» покинул Карл-Хайнс Румменигге.
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