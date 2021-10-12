Левандовски рассказал, чему его научил Гвардиола

Испанский специалист умеет тактически «прокачивать» игроков

Хосеп Гвардиола и Роберт Левандовски / фото - beIN SPORTS

Польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал Marca о работе под началом Хосепа Гвардиолы:

«Гвардиола научил меня смотреть на футбол по-другому. Понимать движение, тактику, как ее использовать в игре. После работы с ним я мыслю в футболе по-другому, потому что вижу футбол со стороны, с другого угла. Я понимаю, кто ошибся, кто сыграл лучше, как быть на шаг впереди соперника. Мы общались, Пеп часто объяснял мне тактику, говорил: «Я не могу помочь тебе стать сильнее как форварду, потому что ты и так хорош, но могу помочь партнерам доставить мяч в штрафную, а там ты уже знаешь, что делать».

Специалист работал в мюнхенском клубе с 2013 по 2016 год, выиграв за это время 7 трофеев, включая три «серебренные салатницы».

Сейчас же испанец тренирует «Манчестер Сити», а Левандовски продолжает стабильно выступать в составе «Баварии».

Поляк является одним из главных претендентов на Золотой мяч. Ранее он сам оценил свои шансы на престижную награду.