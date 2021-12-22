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Левандовски: «Роналду пришлось работать больше чем Месси, чтобы достичь успеха»

Поляк сравнил двух величайших футболистов поколения
Футбол В мире
13:55
Левандовски: «Роналду пришлось работать больше чем Месси, чтобы достичь успеха»
Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски / фото - AS

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сравнил вингера ПСЖ Лионеля Месси с форвардом МЮ Криштиану Роналду. Слова поляка приводит Bayern & Germany.

Месси – лучший игрок всех времен?

«Месси и Роналду были выше остальных с тех пор, как я стал профессиональным футболистом. Между ними всегда была борьба. Тут зависит от того, какой тип игроков вы предпочитаете.

Ответить на вопрос сложно. Я уважаю трудолюбие Роналду. Для Месси все кажется легким. Думаю, Криштиану пришлось больше работать, чтобы добиться успеха».

В этом году Месси опередил Левандовски и Роналду в голосовании за «Золотой мяч», взяв свой седьмой приз.

Ранее Левандовски заявил, что вышел на новый уровень в 2021-м году.

Павел Харченко
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Теги

Роберт Левандовски Криштиану Роналду Лионель Месси

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