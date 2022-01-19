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Левандовски: «Смогу ли я играть с Холандом в одной команде? Нам нужно потренироваться неделю или две»

Оба звездных форварда играют в Бундеслиге
Футбол Бундеслига (Германия)
13:43
Левандовски: «Смогу ли я играть с Холандом в одной команде? Нам нужно потренироваться неделю или две»
Левандовски и Холанд / Фото: Getty Images

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ответил на вопрос, смог бы ли он играть с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом в одной команде. Его цитирует Bild.

«Я смогу сказать что-то, если мы потренируемся вместе неделю или две. Эрлинг игрок другого типа, не такой, как я. Но он топ-игрок, и я счастлив, что он играет в Бундеслиге и показывает то, насколько он хорош».

Напомним, Левандовски и Холанд были включены в символическую сборную 2021-го года по версии FIFA.

Петр Приходько
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Теги

Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Бавария Боруссия Дортмунд

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