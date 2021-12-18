Нагельсманн подвел итоги первого круга Бундеслиги для «Баварии»
Левандовски: «В 2021-м я поднялся на новый уровень, но год был неспокойным»
Польский форвард побил рекорд Герда Мюллера
13:51
Роберт Левандовски / Фото: Twitter
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о том, что побил рекорд Герда Мюллера. Слова форварда приводит Bild.
«Я очень счастлив и горд тем, что побил рекорд Герда Мюллера. Лично для меня была непростая игра. Не было пространства, «Вольфсбург» играл очень оборонительно.
Очень горжусь этим годом. Я поднялся на новый уровень. Позади неспокойный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьей и друзьями. Нужно войти в новый год с хорошей атмосферой».
Напомним, «Бавария» в последнем туре Бундеслиги разгромила «Вольфсбург» (4:0)
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