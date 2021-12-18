Левандовски: «В 2021-м я поднялся на новый уровень, но год был неспокойным»

Роберт Левандовски / Фото: Twitter

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о том, что побил рекорд Герда Мюллера. Слова форварда приводит Bild.

Очень горжусь этим годом. Я поднялся на новый уровень. Позади неспокойный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьей и друзьями. Нужно войти в новый год с хорошей атмосферой».