Левандовски побил бомбардирский рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге. Он держался 49 лет
Левандовски выиграл «Золотую бутсу», опередив Месси и Роналду
У конкурентов более чем на 10 мячей меньше
07:28
Фото: Sky Germany
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона.
На счету поляка 41 гол в Бундеслиге. Он превзошел своих ближайших преследователей – форвардов «Барселоны» Лионеля Месси (30 голов) и «Ювентуса» Криштиану Роналду (29 мячей).
В прошлом году Левандовски стал вторым, проиграв конкуренцию Чиро Иммобиле из «Лацио».
Также Роберт побил невероятный рекорд Герда Мюллера.
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