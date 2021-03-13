Левандовски вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги

Роберт Левандовски / Фото: Twitter

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Германии. Об этом сообщает Opta.

Левандовски отличился в воротах «Вердера» (3:1) в матче 25-го тура Бундеслиги. Это 268-й гол Левандовски в чемпионате Германии и второй лучший показатель в истории лиги. На первом месте Герд Мюллер, у которого 365 мячей в Бундеслиге.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Бавария» уверенно лидирует.