Левандовски: «Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал ЛЧ из-за судейских ошибок»

Поляк считает, что мог бы иметь больше трофеев

Роберт Левандовски / фото - Goal

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался для Bayern & Germany о внедрении системы VAR:

«Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. Возможно, мы вышли бы в финал и выиграли. Думаю, VAR — хорошая вещь, если её правильно использовать. Я не думаю о будущем. Доволен тем, как обстоят дела сейчас, и сфокусирован на текущем сезоне. Я привык к слухам, которые появляются каждый год, поэтому меня это не беспокоит. Давно не читаю прессу».

Поляк лишь один раз выигрывал Лигу чемпионов, обыграв в финале 2020-го года ПСЖ. Также он успел уступить в финале своему нынешнему клубу, проиграв в 2013-м году в составе дортмундской «Боруссии».

Ранее Левандовски прокомментировал идею FIFA проводить ЧМ каждые два года.