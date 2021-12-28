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Левандовски: «Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал ЛЧ из-за судейских ошибок»

Поляк считает, что мог бы иметь больше трофеев
Футбол Бундеслига (Германия)
10:22
Левандовски: «Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал ЛЧ из-за судейских ошибок»
Роберт Левандовски / фото - Goal

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался для Bayern & Germany о внедрении системы VAR:

«Я проиграл два полуфинала и один четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. Возможно, мы вышли бы в финал и выиграли. Думаю, VAR — хорошая вещь, если её правильно использовать.

Я не думаю о будущем. Доволен тем, как обстоят дела сейчас, и сфокусирован на текущем сезоне. Я привык к слухам, которые появляются каждый год, поэтому меня это не беспокоит. Давно не читаю прессу».

Поляк лишь один раз выигрывал Лигу чемпионов, обыграв в финале 2020-го года ПСЖ. Также он успел уступить в финале своему нынешнему клубу, проиграв в 2013-м году в составе дортмундской «Боруссии».

Ранее Левандовски прокомментировал идею FIFA проводить ЧМ каждые два года.

Павел Харченко
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Теги

Роберт Левандовски Бавария

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