«Бавария» уничтожила «Байер», забив столько же, сколько в ворота «Динамо» в ЛЧ
Левандовски: «Я счастлив, что смог снова отличиться»
Форвард сделал дубль в матче с «Байером»
09:32
Фото: AFP
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал пресс-службе клуба свои голы и победа над «Байером» (6:1).
«Еще до начала игры мы знали, что нас ожидает. Я счастлив, что смог снова отличиться. Мы можем быть довольны выступлением. Пять голов за 45 минут — это показатель того, в какой футбол мы играли. Первые 10-15 минут мы играли слишком глубоко. Но то, как мы продвигались вперед и забивали голы, было здорово. Мы не остановились после первого и второго забитых мячей. Уже через 45 минут стало ясно, что мы увезем домой три очка.
Во втором тайме мы смогли сыграть немного спокойнее, контролируя игру и не забывая о предстоящей через три дня встрече»
«Бавария» лидирует в таблице Бундеслиги.
Левандовски забил уже 9 мячей в чемпионате.
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