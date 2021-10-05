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Левандовски: «За два года я показал, почему могу думать о выигрыше «Золотого мяча»

Форвард надеется получить награду
Футбол Бундеслига (Германия)
20:23
Левандовски: «За два года я показал, почему могу думать о выигрыше «Золотого мяча»
Фото: Marca

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что достоин выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона. Слова игрока приводит Goal.com.

«Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании. Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, что я показал, почему могу думать о выигрыше «Золотого мяча».

Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов.

Надеюсь, не будет никакой политики и голосование пройдет на основе выступлений игроков на поле».

Левандовски забил в нынешнем сезоне семь мячей в семи матчах.

По итогам прошлого сезона он выиграл «Золотую бутсу».

Андрей Усмонов
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Теги

Бавария Роберт Левандовски

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