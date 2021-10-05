Рюдигер: «Чувствую себя хорошо в «Челси». Интерес «Баварии» – честь для меня»
Левандовски: «За два года я показал, почему могу думать о выигрыше «Золотого мяча»
Форвард надеется получить награду
20:23
Фото: Marca
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает, что достоин выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона. Слова игрока приводит Goal.com.
«Понимаю, что каждый хороший матч за сборную или клуб укрепляет мои позиции в этом голосовании. Я выиграл много наград за два последних сезона. Поэтому считаю, что я показал, почему могу думать о выигрыше «Золотого мяча».
Безусловно, это станет огромной честью. Я горжусь тем, что буду среди претендентов.
Надеюсь, не будет никакой политики и голосование пройдет на основе выступлений игроков на поле».
Левандовски забил в нынешнем сезоне семь мячей в семи матчах.
По итогам прошлого сезона он выиграл «Золотую бутсу».
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