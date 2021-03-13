«Леванте» обыграл в дерби «Валенсию»

Фото: twitter.com/LevanteUD

«Леванте» в дерби обыграл «Валенсию» в матче 27-го тура Ла Лиги.

Победу хозяевам принес точный удар Рохера в начале встречи. Благодаря победе, «Леванте» обошел в таблице сразу три клуба и уже идет 8-м в таблице.

«Валенсия» осталась 12-й в таблице Ла Лиги.

Ла Лига. 27-й тур:

«Леванте» – «Валенсия» 1:0

Гол: Рохер, 18.

«Леванте»: Фернандес — Мирамон (Сон, 85), Дуарте (Робер, 59), Везу, Клерк — де Фрутос, Вукчевич, Бардхи, Рочина (Тоньо, 85) — Рохер (Леон, 72), Моралес (Мальса, 72).

«Валенсия»: Силлессен — Паулиста, Диакаби, Гильямон (Бланко, 76) — Коррейя (Хасон, 85), Васс, Олива (Муса, 85), Лато — Ли Кан Ин (Вальехо, 63), Гедеш — Гамейро (Кутроне, 76).

Предупреждения: Везу, Бардхи, Вукчевич — Диакаби, Лато, Хасон, Вальехо.