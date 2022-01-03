«Леванте» остается без побед после 19 туров, разгромно проиграв «Вильярреалу»

Морено оформил дубль

Фото: Villarreal CF

«Вильярреал» дома в матче 19 тура Ла Лиги разгромил «Леванте».

В ворота гостей влетело пять мячей. Дубль оформил Жерар Морено. Еще по голу на счету Торреса, Диа и Тригероса.

«Вильярреал» выиграл четвертый матч подряд. Команда идет 8-й в таблице. А вот у «Леванте» нет побед после 19 туров.

Ла Лига. 19-й тур:

«Вильярреал» – «Леванте» 5:0

Голы: Диа, 8, Торрес, 13, Морено, 37, 79, Тригерос, 74

«Вильярреал»: Рульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Чуквуэзе (Пино, 73), Мойсес Гомес (Альберто Морено, 73), Иборра, Тригерос (Карло Адриано, 84), Жерар Морено (Раба, 80), Диа (Джексон, 81).

«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Везу, Клерк (Энрик Франкеса, 59), Барди (Робер, 78), Кампанья, Радоя (Мальса, 59), Мелеро (Мартинес, 59), Пубиль, Рохер Марти, Де Фрутос (Дани Гомес, 78).