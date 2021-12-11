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«Леванте» упустил первую победу в сезоне, проиграв в меньшинстве «Эспаньолу» в результативном матче

Команды забили семь мячей на двоих
Футбол Примерa (Испания)
17:03
«Леванте» упустил первую победу в сезоне, проиграв в меньшинстве «Эспаньолу» в результативном матче
Фото: twitter.com/LevanteUD

«Леванте» в матче 17 тура Ла Лиги на выезде проиграл «Эспаньолу».

Команды забили семь мячей на двоих. При этом, «Леванте» дважды вел в счете и дважды «Эспаньол» смог отыграться.

Впрочем, «Эспаньол» сумел забить четвертый мяч, а позже «Леванте» остался в меньшинстве. В итоге, каталонцы победили, а «Леванте» все еще без побед и пока безнадежно остается на последней строчке.

Ла Лига. 17-й тур:

«Эспаньол» – «Леванте» 4:3

Голы: Дардер, 6, Де Томас, 49, Пуадо, 60, 76 – Де Фрутос, 11, Сон, 26, Моралес, 57

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Дардер, Морланес (Меламед, 62), Эррера (Баре, 80), Алеиш Видаль, де Томас, Эмбарба (Мелендо, 62), Пуадо.

«Леванте»: Карденас, Сон, Мустафи, Везу, Клерк, Кампанья (Мелеро, 74), Мальса (Коке, 84), Моралес (Кантеро, 70), Барди (Пепелу, 84), Рохер Марти (Сольдадо, 69), Де Фрутос.

Удаление: Сон, 78

Андрей Усмонов
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