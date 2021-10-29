«Леванте» в меньшинстве смог отобрать очки у «Атлетико»

Все три испанских гранда потеряли очки в этом туре

фото - Eurosport

В матче 11-го тура испанской Примеры «Леванте» на своем поле принимал «Атлетико».

Счет в матче на 12-й минуте открыл Антуан Гризманн.

Под занавес первого тайма в ворота гостей был назначен пенальти, который успешно реализовал Барди.

Матеус Кунья на 76-й минуте вновь вывел матрасников вперед, но «лягушки» реализовали второй удар с точки в ворота мадридцев и смогли вырвать ничью на последних минутах.

В компенсированное время хозяева остались в меньшинстве, но «индейцы» уже не успели воспользоваться преимуществом.

Таким образом, в этом туре примеры все три главных испанских гранда потеряли очки. Ранее «Барселона» уступила «Райо Вальекано», а «Реал» сыграл вничью с «Осасуной».

Таблица испанской Примеры.

Примера, 11-й тур

«Леванте» – «Атлетико Мадрид» 2:2

Голы: Барди, 37 (пен.), 90 (пен.) – Гризманн, 12, Кунья, 76.

«Леванте»: Фернандес, Сон (Мирамон, 70), Робер, Дуарте, Везу, Энрик Франкеса, Пепелу (Де Фрутос, 80), Мальса (Мартинес, 76), Барди, Дани Гомес (Кантеро, 70), Моралес.

«Атлетико Мадрид»: Облак, Хименес, Фелипе, Эрмосо (Лоди, 67), Эррера (де Пауль, 59), Триппьер, Коке, Гризманн (Матеус Кунья, 72), Жоау Феликс, Карраско, Суарес (Корреа, 59).

Предупреждения: Эрмосо (18), Фелипе (25), Пепелу (40), Коке (65), Хименес (85), Корреа (87), Робер (90).

Удаление: Робер (90+8).