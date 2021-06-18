«Левая сторона вообще ничего не чувствует». Де Брюйне рассказал о последствиях травмы

Кевин Де Брюйне / Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о последствиях травмы лицевых костей. Напомним, что хавбек впервые появился на поле после повреждения в финале ЛЧ во втором туре Евро-2020.



Слова бельгийца приводит ESPN:

Последние два месяца – это взлеты и падения, было много мелких травм. После того как у меня были повреждены нос и глаз, надо было подождать. Но, к счастью, я вернулся в самые короткие сроки. Я рад, что смог сыграть против Дании.