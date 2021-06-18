Де Брюйне не праздновал гол датчанам из уважения к Эриксену
«Левая сторона вообще ничего не чувствует». Де Брюйне рассказал о последствиях травмы
Гол хавбека принес сборной Бельгии победу в матче с датчанами
Кевин Де Брюйне / Фото: twitter.com/UEFAcom_ru
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне рассказал о последствиях травмы лицевых костей. Напомним, что хавбек впервые появился на поле после повреждения в финале ЛЧ во втором туре Евро-2020.
Слова бельгийца приводит ESPN:
Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Словно после похода к стоматологу. Мой нерв очень пострадал. Восстановление может занять шесть месяцев. Это не самые приятные ощущения. Но важнее всего, что я могу играть в футбол. Иногда боюсь вступать в единоборства головой, но это нормально.
Последние два месяца – это взлеты и падения, было много мелких травм. После того как у меня были повреждены нос и глаз, надо было подождать. Но, к счастью, я вернулся в самые короткие сроки. Я рад, что смог сыграть против Дании.
Напомним, что Де Брюйне забил победный гол в ворота сборной Дании.
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