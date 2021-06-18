Левченко: «Большая проблема Украины – нет хорошей скамейки запасных»
Известный эксперт Евгений Левченко поделился мыслями о победе сборной Украины над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.
«В первом тайме ребята играли очень здорово, мне понравилось, как ребята начали - очень агрессивно, очень надежно. И то что поменялись по персоналиям, то что вместо Сидорчука вышел Степаненко – вполне нормально и логично. А то что вышел Шапаренко - меня немного насторожило, но с другой стороны, он очень спокойно отыграл, не было никаких срывов, провалов.
Наша большая проблема, что у нас нет большой скамейки запасных, выходят ребята, особенно которые вышли во втором тайме и они не усилили игру. У нас есть лидеры, которые играют в стартовом составе. Мне очень понравилось, как мы сыграли первый тайм, особенно движение, особенно было желание, которое нам в последних играх не отнимать, снова проявили свои качества такие, как Яремчук и Ярмоленко.
Видно, что у нас два совершенно разных тайма, совершенно провальный второй тайм. В этом матче мы создавали моменты, то что должны были делать и в первом матче, то что мы можем и умеем. Часто ругают Зинченко и Малиновского, но сегодня они очень здорово выходили из обороны в атаку.
Я думаю, стоит похвалить наших ребят, наших лидеров, Ярмоленко очень старался. Ярмоленко первый тайм великолепно отыграл, было видно желание и как он старается, столько передач хороших отдает и вот та агрессия, которая нам в такой игре очень нужна, позитивная агрессия, она присутствовала.
На самом деле, в первом тайме практически у Северной Македонии почти не было шансов, было пару прострелов, ударов. Наши ребята здорово комбинировали, мне понравилось, коллективная скорость мышления была. Мы здорово играли между линиями».
Украина имеет три очка после двух туров.
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