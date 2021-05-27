Левченко: «Довбыку есть, куда расти. Он – будущее сборной Украины»

Артем Довбык / Фото - УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от игры нападающего Артема Довбыка в спарринге с Бахрейном (1:1).

Думаю, Довбык – это будущее сборной. Ему тоже еще есть, куда расти. Но кроме Ромы Яремчука, у нас пока нет форварда, который сходу может его заменить.