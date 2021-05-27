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Левченко: «Довбыку есть, куда расти. Он – будущее сборной Украины»

Экс-хавбек «сине-желтых» положительно оценил перспективы форварда
Футбол Сборная Украины
20:04
Левченко: «Довбыку есть, куда расти. Он – будущее сборной Украины»
Артем Довбык / Фото - УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями от игры нападающего Артема Довбыка в спарринге с Бахрейном (1:1).

Конечно, тоже жаль, что Мораес травмировался и пропустит Евро. Он был боевой единицей сборной. Что касается Довбыка, то, на мой взгляд, он неплохо себя проявил. Не забил, но момент был. Понравилось, как он двигается, как видит поле.

Думаю, Довбык – это будущее сборной. Ему тоже еще есть, куда расти. Но кроме Ромы Яремчука, у нас пока нет форварда, который сходу может его заменить.

Ранее сообщалось, что Довбыком интересуется «Марсель».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык Евгений Левченко Жуниор Мораес

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