Помощник Де Дзерби: «Роберто думает о будущем Коноплянки»
Левченко: «Коноплянка – талант, еще не сказавший своего последнего слова»
Экс-хавбек сборной Украины прокомментировал будущее футболиста в «Шахтере»
Евгений Коноплянка / Фото - ФК Шахтер
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался по поводу ситуации хавбека Евгения Коноплянки в «Шахтере».
Если станет играть, это для него будет большой плюс. Коноплянка еще способен хлопнуть дверью.
Евгений столько пользы принес сборной Украины, а вот на клубном уровне, может, не до конца раскрылся. Но это талант, и он не сказал еще своего последнего слова. Важнее всего сейчас для Коноплянки — играть.
Переход в команды уровня «Ингульца» или «Колоса»? Ему нынче выбирать не приходится. Женя долго не играл и теперь нужно определяться. Важно, чтобы тренер в него верил.
Коноплянка многое доказал, но способен еще на большее. Если перейдет в новую команду и будет выступать на постоянной основе, это будет плюсом для всех.
Ранее в «Шахтере» рассказали, когда решится судьба Коноплянки.