Левченко назвал главную проблему сборной Украины

Евгений Левченко / фото - FootBoom

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко рассказал о своих впечатлениях от матча национальной команды с Северной Македонии:

Наша большая проблема, что у нас нет большой скамейки запасных. Выходят ребята, особенно которые вышли во втором тайме, и они не усилили игру, которую хотелось бы усилить. У нас есть лидеры, которые играют в стартовом составе. Мне очень понравилось, как мы сыграли первый тайм, особенно движение, особенно было желание, которое нам в последних играх не отнимать, снова проявили свои качества Яремчук и Ярмоленко.

Видно, что у нас два совершенно разных тайма, совершенно провальный второй тайм. В этом матче мы создавали моменты, то, что должны были делать и в первом матче, то, что мы можем и умеем. Часто ругают Зинченко и Малиновского, но сегодня они очень здорово выходили из обороны в атаку. Я думаю, стоит похвалить наших ребят, наших лидеров, Ярмоленко очень старался. И вот та агрессия, которая нам в такой игре очень нужна, позитивная агрессия - она присутствовала. Здорово играл на острие Яремчук.

Мне понравилось, что сегодня была игра, где игроки играли без привязки к позициям, но структура сохранялась. Малиновский смещался в центр и успевал возвращаться назад. Для меня это показатель. Мне кажется, у Бущана с каждым сейвом цена растет по миллиону. Здорово видеть футболиста, который не боится, прогрессирует, и такая харизма еще у него, потому он заслужил комплимент во втором тайме.

Здорово, что есть VAR, как бы его не ругали, я считаю, это правильное новшество, вот такие технологии нам нужны. От Беседина и Цыганкова, когда они выходят на 15-20 минут, мы ждем, чтобы они придержали мяч, ускорили темп игры, именно впереди, Этого сегодня, к сожалению, не произошло. Надеюсь, к австрийцам они будут более готовы».