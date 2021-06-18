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Левченко назвал главную проблему сборной Украины

Это не игра в защите, и даже не реализация
Футбол ЕВРО-2020
12:40
Левченко назвал главную проблему сборной Украины
Евгений Левченко / фото - FootBoom

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко рассказал о своих впечатлениях от матча национальной команды с Северной Македонии:

«В первом тайме ребята играли очень здорово, мне понравилось как ребята начали - очень агрессивно, очень надежно. И то, что поменялись по персоналиям, то, что вместо Сидорчука вышел Степаненко – вполне нормально и логично, а то, что вышел Шапаренко, меня это немного насторожило, но с другой стороны он очень спокойно отыграл, не было никаких срывов, провалов.

Наша большая проблема, что у нас нет большой скамейки запасных. Выходят ребята, особенно которые вышли во втором тайме, и они не усилили игру, которую хотелось бы усилить. У нас есть лидеры, которые играют в стартовом составе. Мне очень понравилось, как мы сыграли первый тайм, особенно движение, особенно было желание, которое нам в последних играх не отнимать, снова проявили свои качества Яремчук и Ярмоленко.

Видно, что у нас два совершенно разных тайма, совершенно провальный второй тайм. В этом матче мы создавали моменты, то, что должны были делать и в первом матче, то, что мы можем и умеем. Часто ругают Зинченко и Малиновского, но сегодня они очень здорово выходили из обороны в атаку. Я думаю, стоит похвалить наших ребят, наших лидеров, Ярмоленко очень старался. И вот та агрессия, которая нам в такой игре очень нужна, позитивная агрессия - она присутствовала. Здорово играл на острие Яремчук.

Мне понравилось, что сегодня была игра, где игроки играли без привязки к позициям, но структура сохранялась. Малиновский смещался в центр и успевал возвращаться назад. Для меня это показатель. Мне кажется, у Бущана с каждым сейвом цена растет по миллиону. Здорово видеть футболиста, который не боится, прогрессирует, и такая харизма еще у него, потому он заслужил комплимент во втором тайме.

Здорово, что есть VAR, как бы его не ругали, я считаю, это правильное новшество, вот такие технологии нам нужны. От Беседина и Цыганкова, когда они выходят на 15-20 минут, мы ждем, чтобы они придержали мяч, ускорили темп игры, именно впереди, Этого сегодня, к сожалению, не произошло. Надеюсь, к австрийцам они будут более готовы».

Победа над македонцами стала для сборной Украины первой на этом чемпионате Европы. Забитыми мячами отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Также, пенальти не реализовал Руслан Малиновский.

Напомним, Ярмоленко прокомментировал свою награду лучшему игроку матча.

Источник: Великий Футбол Павел Харченко
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Теги

Евгений Левченко сборная Украины (футбол) Украина - Северная Македония

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