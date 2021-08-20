Марлос: «После тренировок и матчей ужинали вместе с Бущаном и Пятовым»
Левченко – о Марлосе: «Не у всех получается вовремя уйти»
Натурализованный бразилец ушел из сборной Украины
13:50
Марлос / фото - strana
Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал уход Марлоса из сборной Украины:
«Полагаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное.
Главное - вовремя уйти. А это не у всех футболистов получается».
Ранее хавбек «Шахтера» заявил, что принял такое решение из-за проблем со здоровьем.
Напомним, Марлос рассказал об атмосфере внутри национальной команды.
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