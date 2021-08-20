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Левченко – о Марлосе: «Не у всех получается вовремя уйти»

Натурализованный бразилец ушел из сборной Украины
Футбол Сборная Украины
13:50
Левченко – о Марлосе: «Не у всех получается вовремя уйти»
Марлос / фото - strana

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал уход Марлоса из сборной Украины:

«Полагаю, что решение Марлоса о завершении карьеры в сборной вполне логичное и обоснованное.

Главное - вовремя уйти. А это не у всех футболистов получается».

Ранее хавбек «Шахтера» заявил, что принял такое решение из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Марлос рассказал об атмосфере внутри национальной команды.

 

Павел Харченко
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Теги

Марлос сборная Украины (футбол) Евгений Левченко

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