Защитник сборной Украины не присоединится к «Шахтеру» на сборах в Австрии
Левченко – о матче Англия - Дания: «В моем понимании, это – не пенальти»
Стерлинг и Кейн вывели «трех львов» в финал
Фото: footballua.tv
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением в своем twitter о матче Англия – Дания в полуфинале Евро-2020.
«В моем понимании, это — не пенальти. Или я слишком предвзято болею за Данию?»
Англия сыграет с Италией в финале Евро-2020. Игра состоится 11 июня.
О пенальти высказался «герой» эпизода Рахим Стерлинг.
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