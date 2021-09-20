Экс-хавбек сборной Украины: «Малиновский – весомая потеря, но это право Петракова»
Левченко – о невызове Малиновского в сборную: «Нелогично, эгоистично, глупо»
Экс-хавбек «сине-желтых» прокомментировал конфликт футболиста с Петраковым
18:34
Евгений Левченко / Фото - Футбол 1/2/3
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился в своем твиттере мнением о непопадании полузащитника Руслана Малиновского в список вызванных в национальную команду футболистов. Это произошло после разногласий с и. о. главного тренера Александром Петраковым.
Долго пытался понять логику Петракова. И не могу понять, почему не вызван Малиновский.
Играет в топ чемпионате, в конфликтах замечен не был, профессионал. Тренер должен объяснить, как игроку, так и общественности, свое решение. Нелогично, эгоистично, глупо.
Ранее сложившуюся ситуацию прокомментировал экс-игрок «Шахтера» и «Зари» Дмитрий Гречишкин.