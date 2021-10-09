Левченко – о Петракове: «Это была самая странная пресс-конференция, которую я видел»

Специалист в ответ на вопросы сказал только 37 слов

Александр Петраков / фото - УАФ

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал необычный выход к журналистам тренера сборной Украины Александра Петракова:

«Это была самая странная пресс-конференция, которую я когда-либо видел. По-моему, тренер должен оставаться самим собой всегда, а не бросаться в крайности. Ну нельзя так отвечать на вопросы».

Специалист удивил всех своим поведением. После необычайно открытых и чистосердечных ответов на предыдущих пресс-конференциях, тренер на этой чуть ли не игнорировал журналистов.

Особенно яркой оказалась реакция наставника на очередной вопрос о Руслане Малиновском.

Уже сегодня, 9 октября национальная команда сыграет с Финляндией в отборочном матче ЧМ-2022.

Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00.