Без Малиновского, Зинченко и Буяльского. Кем Петраков будет вскрывать оборону сборной Финляндии
Левченко – о Петракове: «Это была самая странная пресс-конференция, которую я видел»
Специалист в ответ на вопросы сказал только 37 слов
9 октября 09:26
Александр Петраков / фото - УАФ
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал необычный выход к журналистам тренера сборной Украины Александра Петракова:
«Это была самая странная пресс-конференция, которую я когда-либо видел. По-моему, тренер должен оставаться самим собой всегда, а не бросаться в крайности. Ну нельзя так отвечать на вопросы».
Специалист удивил всех своим поведением. После необычайно открытых и чистосердечных ответов на предыдущих пресс-конференциях, тренер на этой чуть ли не игнорировал журналистов.
Особенно яркой оказалась реакция наставника на очередной вопрос о Руслане Малиновском.
Уже сегодня, 9 октября национальная команда сыграет с Финляндией в отборочном матче ЧМ-2022.
Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00.
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