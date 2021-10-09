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Левченко – о пресс-конференции Петракова: «Почему говорит он, а стыдно мне?»
Тренер сборной Украины был максимально лаконичен
9 октября 17:59
Евгений Левченко / Фото: Футбол 1/2/3
Футбольный эксперт Евгений Левченко в шоу «Головна команда» высказался о неоднозначной пресс-конференции главного тренера сборной Украины Александра Петракова перед игрой с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.
«Почему говорит он, а стыдно мне? Извините меня, но это несерьезно.
Я за 20 лет видел разные пресс-конференции, но такого еще не видел. Это стыдно».
Матч Финляндия – Украина начнется в 19:00. Онлайн трансляция матча Финляндия – Украина.
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