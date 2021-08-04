Левченко оценил шансы Селезнева стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ

Ради этой цели форвард вернулся в Украину

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко рассказал о чемпионской гонке в УПЛ, а также прокомментировал переход Евгения Селезнева в «Минай»:

Наши команды стартуют в еврокубках. Какие перспективы их могут ожидать в нынешнем сезоне?

«Шахтер», думаю, пройдет в итоге «Генк». Бельгийцы не зря опасались донецкой команды. На «горняков» сейчас интересно смотреть с учетом того, что команду недавно возглавил итальянец Де Дзерби. «Шахтер» купил несколько новичков и теперь, конечно же, будет бороться в УПЛ за «золото». Но именно международная арена определяет силу команды и покажет, чего добился новый тренер. В новом сезоне за «Шахтером» следить будет интересно. Думаю, «Заря» с «Колосом» в жеребьевке тоже получили вполне приемлемых соперников и болельщики вправе ожидать и мы все этого хотим, чтобы наши команды прошли дальше. Ребятам надо набираться европейского опыта».

«Шахтер» в новом сезоне УПЛ вернет чемпионский титул?

«Мне понравилось, как «Шахтер» отреагировал на свою неудачу в прошлом чемпионате. «Динамо» выиграло сезон заслуженно, команда с Луческу заиграла сильнее. Мистер создал боеспособный коллектив, футболистам нравится тренировочный процесс с румыном. «Шахтер» сейчас усилился, потратил солидную сумму на новичков. Значит, «горняки» хотят вернуть титул и бросить «Динамо» новый вызов. Нравится, что Де Дзерби нацелен на атакующий футбол, у него есть своя философия. Значит, нас ждет интересная борьба за «золото».

Еще одна интрига чемпионата, побьет ли Евгений Селезнев бомбардирский рекорд Максима Шацких и Сергея Реброва?

«Для этого у него есть все шансы. Видел не так давно Евгения. Говорили с ним на эту тему. Видно, что он очень заряжен на рекорд, он для него важнее финансовых стимулов. Так что Евгений очень сильно мотивирован. Думаю, у него все получится и он также принесет пользу «Минаю» в УПЛ».

Уже ранее не раз заявлялось, что Селезнев перешел в «Минай», чтобы замахнуться на статус лучшего бомбардира в истории УПЛ. Форвард уже успел дебютировать за закарпатский клуб, но пока не успел забить, а только вляпался в очередной скандал.

Напомним, Селезнев рассказал, когда завершит футбольную карьеру.