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Левченко: «Пытаюсь понять, как себя чувствует новый тренер сборной, когда без него огласили состав»
Эксперт видит отсутствие последовательности в действиях УАФ
15:47
Евгений Левченко / Фото: телеканал Футбол
Бывший украинский футболист Евгений Левченко в Twitter прокомментировал ситуацию с назначением нового тренера сборной Украины.
«Пытаюсь понять, как себя чувствует новый тренер сборной Украины (если он вообще будет в ближайшее время), когда без него огласили расширенный список сборной! Вдумайтесь. Это насколько нужно упразднить эту должность, чтобы так поступить? Полное отсутствие последовательности».
Напомним, ранее Левченко заявил, что Андрей Шевченко давно принял решение покинуть сборную Украины.
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