Левченко раскритиковал Петракова за высказывания в интервью

Тренер переложил часть ответственности на игроков

Евгений Левченко / фото - dynamo.kiev

Экс-игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал реакцию главного тренера Александра Петракова на ничейный матч с казахами (2:2):

«Эмоции чуть улеглись. Хочется заметить разницу между нынешним тренером и предыдущим. Первое, что бросается в глаза по интервью, – это то, что Петраков делит игроков и тренеров на мы и они. А это, в моем понимании, не хорошо. Мы все – одна команда, выигрываем и проигрываем вместе».

Ранее Петраков пожаловался на плохую реализацию игроков, сказав, что не может выходить на поле и забивать вместо них.

Теперь специалиста ждет более трудное испытание – домашний матч с французами 4 сентября на «Олимпийском».

Напомним, УАФ ошиблась с подсчетами и рассказала, какой игрок украинской команды все-таки сможет сыграть со сборной Франции.