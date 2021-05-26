Левченко: «Сборная Украины зависит от 2-3 игроков»

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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко оценил последние результаты национальной команды перед Евро-2020.

Шевченко уже сказал, что были моменты, которые наша команда должна была реализовывать. Но меня больше интересует аспект, когда наша сборная легко выходит из-под прессинга. У Бахрейна компактная команда, но на Евро нам предстоит сыграть против тех же голландцев, которые будут проще играть, комбинировать и с ними будет сложнее. Если нас начинают прессинговать, то у сборной есть проблемы с выходом из обороны. Это ахиллесова пята нашей команды. Можно критиковать сборную за 1:1, но я больше смотрю на молодых футболистов, которым дает шанс Андрей Шевченко.

Знаю, что у команды перед этой игрой были большие нагрузки, поэтому надо смотреть под другим углом. К сожалению, пока еще не до конца понимаю рисунок нашей игры. Мы атаковали много, но свежести пока еще нет. Хотя это, может, и нормально, потому что у нас впереди еще две контрольные игры».