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Левченко: «Сборная Украины зависит от 2-3 игроков»

Экс-футболист – о матче с Бахрейном
Футбол Сборная Украины
13:49
Левченко: «Сборная Украины зависит от 2-3 игроков»
Фото: footballua.tv

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко оценил последние результаты национальной команды перед Евро-2020.

«В целом, конечно, сейчас много говорят, что счет 1:1 неудовлетворительный, поскольку сборная Бахрейна занимает 99 место в рейтинге FIFA. Команда за ничью получила критику. Хоть я тоже недоволен результатом, но мне понравились некоторые моменты по самой игре. То, что я вижу: пока что в нашей сборной многое в игре зависит от 2-3 ключевых игроков. Если нет Малиновского и Зинченко, появляется большой разлад между линией защиты и линией нападения. К сожалению, качества этих футболистов позволяют этим футболистам быть связующим звеном между обороной и атакой.

Шевченко уже сказал, что были моменты, которые наша команда должна была реализовывать. Но меня больше интересует аспект, когда наша сборная легко выходит из-под прессинга. У Бахрейна компактная команда, но на Евро нам предстоит сыграть против тех же голландцев, которые будут проще играть, комбинировать и с ними будет сложнее. Если нас начинают прессинговать, то у сборной есть проблемы с выходом из обороны. Это ахиллесова пята нашей команды. Можно критиковать сборную за 1:1, но я больше смотрю на молодых футболистов, которым дает шанс Андрей Шевченко.

Знаю, что у команды перед этой игрой были большие нагрузки, поэтому надо смотреть под другим углом. К сожалению, пока еще не до конца понимаю рисунок нашей игры. Мы атаковали много, но свежести пока еще нет. Хотя это, может, и нормально, потому что у нас впереди еще две контрольные игры».

3 июня Украины сыграет против Северной Ирландии.

Источник: meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Евгений Левченко

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