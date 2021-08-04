Левченко: «Шевченко давно принял решение покинуть сборную»

Наставник намекал на свой уход ранее

Евгений Левченко / фото - dynamo.kiev

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста тренера национальной команды.

Евгений, удивило ли вас решение Андрея Шевченко не продлевать контракт с УАФ по окончании Евро-2020?

«Думаю, все понимали, что рано или поздно Шевченко покинет пост главного тренера сборной Украины. Вопрос был только в тайминге этого решения. Не знаю, правильный ли был момент уходить сейчас. Но я чувствовал, что Шевченко после Евро уйдет, вне зависимости от результата, потому что он в своих интервью говорил, что уже хочет поработать клубным тренером. В моем понимании, он сформировался как тренер и уже готов перейти на клубную работу. Скорее всего, решение покинуть сборную он принял давно. Это мое личное ощущение и наблюдение. Наверное, он посчитал, что выжал уже из сборной все, что можно было за прошедшие пять лет. Впереди у него новые вызовы на клубном поприще. Его позицию как тренера мы поняли. Но для команды, на мой взгляд, было бы лучше, чтобы этот тренерский штаб доработал до конца отборочного цикла чемпионата мира».

Можно ли предположить, что после ухода Шевченко выход из группы на ЧМ-2022 еще больше усложнится, поскольку у команды будет новый тренер, которому придется «с колес» выводить сборную на сентябрьские матчи?

«Конечно, то, что будет новый тренер, отложит свой отпечаток. Каждый тренер видит все по-своему. У нас два сентябрьских матча впереди — с казахами и французами. Но мы потеряли очки в первых двух матчах, имеем всего три очка. И это не лучший показатель. В сентябре будут важнейшие игры. Для нового тренера это будет вызов. Также новому тренеру придется принять вызов в том, чтобы привести команду к общему знаменателю. Надеюсь, что новому тренеру, кто бы он ни был, удастся продолжить путь, который был выбран Андреем Шевченко. Все-таки все говорили и признавали, что у сборной уже появился стиль игры. Футболисты стали лучше понимать тактические подготовки».

Из украинцев Ребров — самый лучший выбор на роль главного тренера сборной?

«В идеале, да. Это если получится вырвать его из ОАЭ, где он недавно подписал контракт. Во-первых, он опытный уже тренер, во-вторых, не так сильно оторван от наших реалий. Он хорошо знает многих футболистов, тех же динамовецев тренировал. Но реально ли его приглашение? Есть контракт, кроме того, в каком состоянии достается команда. На чашу весов положится репутация тренера, который должен будет принять команду в разгар отборочного цикла ЧМ-2022, который украинцы начали неудачно».

В этой ситуации сборную могут доверить «временщику» — Маркевичу или Михайличенко?

«Возможно. Мы не знаем о планах УАФ на этот счет. Если мы хотим что-то строить, то надо это делать с молодым тренером, имею ввиду специалиста с современными взглядами на футбол. На мой взгляд, Ребров и Скрипник из украинских тренеров лучше всего подходят на эту роль. Возможно, нам всем надо немного снизить градус ожиданий от нашей сборной, чтобы на пару лет, возможно, заложить футбол без результата, который в дальнейшей перспективе принесет нам успех с молодыми и перспективными футболистами. И тогда не будет такого колоссального давления. Может, надо приостановить коней и посмотреть на наш футбол критично, не гнаться за результатом, а сначала выстроит систему».

Сергея Реброва считают главным претендентом роль нового тренера сборной Украины. Как сообщалось ранее, специалист взял время до четверга, чтобы обдумать это решение.

Напомним, стало известно, почему Шевченко покинул национальную команду.