«Дженоа» Шевченко ни разу за матч не пробила по воротам «Ювентуса»
Левченко: «Шевченко в «Дженоа» надо все менять»
Экс-игрок признался, что следит за командой украинца
17:31
Фото: Facebook
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением и перспективами Андрея Шевченко во главе «Дженоа».
«Слежу за Шевченко. Мы играли вместе, общались плотно, когда он был тренером сборной Украины. Я обрадовался, когда он возглавил «Дженоа», тем более что команда находилась в сложной ситуации. Там надо все менять. Андрей рискнул, покинул «теплое место» в сборной Украины, хотя это тоже трудная работа.
Пока результаты неубедительные. Матч с «Ювентусом» это подтвердил. Напрягает то, что команда не бьет по воротам, мало создает».
Шевченко набрал 1 очко в четырех матчах во главе «Дженоа».
В игре с «Ювентусом» генуэзцы ни разу не ударили по воротам.
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