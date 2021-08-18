Левченко снова высказался с критикой УАФ

Эксперт недоволен тем, что специалиста назначили с приставкой и.о.

Евгений Левченко / фото - FootBoom

Бывший игрок сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко на своей странице в Twitter прокомментировал назначение Александра Петракова на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины:

«Я от души желаю Петракову удачи и успехов в сборной. И надеюсь, что у него все получится. Единственное, что не понимаю, почему он и.о главного тренера? Если уж доверяете и назначаете, то как полноценного тренера. Или я ошибаюсь?»

В УАФ решили не давать Петракову полноценную должность, так как рассчитывают дождаться Сергея Реброва, который на контракте с эмиратским «Аль-Айном».

Ранее Левченко уже раскритиковал УАФ за то, что огласили заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2022 до того, как у команды появился тренер.

Напомним, Петраков уже огласил фамилии специалистов, которых хочет видеть в своем тренерском штабе.