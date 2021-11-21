Защитник «Руха»: «Шахтер» не стал соблюдать правило fair play»
Левченко – Срне: «Если мы хотим сильный чемпионат, то арендованные игроки обязаны играть!»
В «Шахтере» против такой идеи
21 ноября 19:28
Фото: Facebook
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал в своем Twitter слова директора «Шахтера» Дарио Срны о том, что донецкий клуб не собирается разрешать арендованным играть против своей команды.
«Абсолютно не согласен с этой теорией. Если мы хотим сильный чемпионат, то арендованные игроки обязаны играть!»
Накануне «Динамо» обыграло «Черноморец» (6:1) и разрешило играть арендованным игрокам. Впрочем, несколько лидеров одесситов матч пропустили.
«Динамо» и «Шахтер» лидируют в чемпионате Украины.
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