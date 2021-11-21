Левченко – Срне: «Если мы хотим сильный чемпионат, то арендованные игроки обязаны играть!»

В «Шахтере» против такой идеи

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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал в своем Twitter слова директора «Шахтера» Дарио Срны о том, что донецкий клуб не собирается разрешать арендованным играть против своей команды.

«Абсолютно не согласен с этой теорией. Если мы хотим сильный чемпионат, то арендованные игроки обязаны играть!»

Накануне «Динамо» обыграло «Черноморец» (6:1) и разрешило играть арендованным игрокам. Впрочем, несколько лидеров одесситов матч пропустили.

«Динамо» и «Шахтер» лидируют в чемпионате Украины.

