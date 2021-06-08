Левченко: «Стартовый состав сборной Украины был практически идеальным»

Евгений Левченко / фото - Obozrevatel

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал крупную победу национальной команды над Кипром:

Рад, что Зинченко вернулся на поле и показал, что готов к игре. Александр выглядел легко и действовал эффективно. Для него важно отдохнуть перед чемпионатом Европы, особенно психологически. Важно, чтобы к матчу с Нидерландами и Зинченко, и Малиновский были в тонусе, веди они – ключевые футболисты сборной Украины. Что касается физики Зинченко, то не стоит за него бояться. Думаю, Саша сейчас в отличной форме.

Приятно удивили Ярмоленко и Яремчук. Очень важно, что они забили – это придаст уверенности обоим. Вспомните только эмоции Андрея, когда он реализовал пенальти. Заметно было, что Ярмоленко сильно переживал, и этот гол должен его вдохновить. Сборная Украины в целом проделала огромный объем работы и сумела использовать разницу в классе. Победа на Кипром – это удачный контрольный выстрел перед серьезным испытанием».