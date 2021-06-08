Левченко: «Стартовый состав сборной Украины был практически идеальным»
Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал крупную победу национальной команды над Кипром:
«Стартовый состав сборной Украины на матч с Кипром был практически идеальным и смотрелся очень солидно. Разве что выход Забарного слева в защите – вынужденная мера, и в дальнейшем мы такого не увидим. Открытым также остается вопрос по основному голкиперу нашей национальной команды – Пятов или Бущан. Он еще решается, но важно, что есть выбор.
Рад, что Зинченко вернулся на поле и показал, что готов к игре. Александр выглядел легко и действовал эффективно. Для него важно отдохнуть перед чемпионатом Европы, особенно психологически. Важно, чтобы к матчу с Нидерландами и Зинченко, и Малиновский были в тонусе, веди они – ключевые футболисты сборной Украины. Что касается физики Зинченко, то не стоит за него бояться. Думаю, Саша сейчас в отличной форме.
Приятно удивили Ярмоленко и Яремчук. Очень важно, что они забили – это придаст уверенности обоим. Вспомните только эмоции Андрея, когда он реализовал пенальти. Заметно было, что Ярмоленко сильно переживал, и этот гол должен его вдохновить. Сборная Украины в целом проделала огромный объем работы и сумела использовать разницу в классе. Победа на Кипром – это удачный контрольный выстрел перед серьезным испытанием».
В последнем товарищеском матче перед Евро-2020 национальная сборная Украины беспощадно расправилась с Кипром. Поединок закончился со счетом 4-0, где голы в свой актив записали Александр Зинченко, Роман Яремчук и дублем отметился Андрей Ярмоленко.
Победу немного омрачил тот факт, что сборная Кипра рано потеряла из-за удаления защитника, но украинцы все равно показали всю свою самоотдачу и уверенно расправились с соперником.
Напомним, ранее Левченко прокомментировал скандальную форму сборной.
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