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Левченко – Тимощуку: «Как ты можешь молчать и продолжать работать в россии? Как ты будешь с этим жить?»

Друзья и враги всегда познаются в беде
Футбол В Европе
16:19
Левченко – Тимощуку: «Как ты можешь молчать и продолжать работать в россии? Как ты будешь с этим жить?»
Фото: sport24.ru

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в своем Twitter обратился к ассистенту главного тренера «Зенита» Анатолию Тимощуку:

Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?. 

ВАЖНО! Обращение ко всем адекватным российским гражданам.

Петр Приходько
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Теги

Евгений Левченко Анатолий Тимощук

Комментарии 1

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3 марта 2022г. 16:34
А кто такое великий футболист Левченко? Толик, не обращай внимания на этих "великих сборников", ты свое слово в футболе украины сказал громко.
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