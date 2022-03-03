Левченко – Тимощуку: «Как ты можешь молчать и продолжать работать в россии? Как ты будешь с этим жить?»

Друзья и враги всегда познаются в беде

Фото: sport24.ru Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в своем Twitter обратился к ассистенту главного тренера «Зенита» Анатолию Тимощуку:

Толик, как так? Ты же из Украины. Как ты можешь молчать и продолжать там работать? Мы же вместе за одну сборную играли, надевали с гордостью эту футболку, пели гимн, выигрывали и проигрывали. А сейчас ты просто молчишь? Толик, как ты будешь с этим жить?. ВАЖНО! Обращение ко всем адекватным российским гражданам.

Петр Приходько