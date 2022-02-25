Левченко: «Украина остается одна, и Европе нужно отстаивать ее»

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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался в своем twitter о вторжении РФ в Украину и призвал Европу помочь нашей стране.

Жестокий, трусливый, бессовестный. Наиболее предсказуемо то, что ранее использовалось Россией в других странах, сейчас происходит в Украине. В конце концов, Украина остается одна, и Европе нужно отстаивать ее. Так больно.

Искренний вопрос голландскому (европейскому) политическому истеблишменту. Какие санкции на самом деле помогли положить конец войне в Украине? 8 лет воевать, 8 лет убивать людей, 8 лет смотреть в другую сторону. Лицемеры».