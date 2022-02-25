Левченко: «Украина остается одна, и Европе нужно отстаивать ее»
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался в своем twitter о вторжении РФ в Украину и призвал Европу помочь нашей стране.
«Я до последнего момента отказывался верить в то, что Россия нападет на Украину. Я гнал эту мысль прочь, но увы, это случилось. Мне стыдно, больно, страшно за этот кровожадный русский мир. Я ненавижу этот режим, этих лицемеров и подхалимов, служащих одному демону.
Жестокий, трусливый, бессовестный. Наиболее предсказуемо то, что ранее использовалось Россией в других странах, сейчас происходит в Украине. В конце концов, Украина остается одна, и Европе нужно отстаивать ее. Так больно.
Искренний вопрос голландскому (европейскому) политическому истеблишменту. Какие санкции на самом деле помогли положить конец войне в Украине? 8 лет воевать, 8 лет убивать людей, 8 лет смотреть в другую сторону. Лицемеры».
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы. УПЛ приостановила возобновление сезона.
25 февраля UEFA обсудит ситуацию из-за вторжения России в Украину.
Ожидается, что финал Лиги чемпионов из России перенесут.
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