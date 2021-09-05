Игрок сборной Франции: «не спешил бы называть ничью с Украиной – катастрофой»
Левченко: «Украина с Францией сыграла очень грамотно»
Команда Петракова отобрала очки у чемпионов мира
Фото: Getty Images
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в своем Twitter высказался о ничьей с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
«Отличная игра. 1:1 против Франции. Это совсем другая сборная Украины. Тактически очень грамотно, структура и организация, дисциплина и компактность. Спасибо ребята за такой футбол!».
Петраков классно выстроил игру против Франции, Украина могла выжимать 3 очка.
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