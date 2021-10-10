Левченко: «Все, кроме Цыганкова, не испортили кашу»

Евгений Левченко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

В первом тайме наша команда играла очень хорошо, особенно по подборам и по игре в опорной зоне. Нужно было раскачивать финскую сборную влево и вправо, но финны начали совершенно в другом ключе. Мы не ожидали, что они понесутся вперед, это было сюрпризом для нас.

Хочется похвалить ребят за самоотдачу, за вертикальное движение вперед и проникающие передачи, за взаимодействие между Яремчуком и Ярмоленко, мне они сегодня очень понравились.

Все ребята, кроме, может быть, Цыганкова, не испортили кашу. Команда показала и доказала, что это действительно команда, это сборная Украины. Мне очень понравилось, как они играли, особенно в первом тайме».