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Левый защитник «Динамо» заявил, что рад переходу Миколенко в «Эвертон»

Дубинчак намерен стать основным в столичном клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
16:01
Левый защитник «Динамо» заявил, что рад переходу Миколенко в «Эвертон»
Владислав Дубинчак / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак высказался о возвращении в команду, переход Виталия Миколенко в «Эвертон» и сборах под руководством Мирчи Луческу.

Ожидал, что погода в Испании будет немного лучше и теплее, даже в номерах немного прохладно. Но ничего страшного, когда идет работа, лучше, чтобы было холодно, чем жарко.

Сильно ли обрадовались, когда узнали, что поедете на сбор с «Динамо»?

Да, конечно. Уже в который раз пытаюсь закрепиться в команде, дай бог, сейчас получится. Буду прикладывать для этого все усилия и делать все от меня зависящее, чтобы стать в «Динамо» основным игроком.

Чувствуете ли ответственность в связи с тем, что должны заменить Миколенко?

Слышал его теплые слова обо мне, он также говорил мне их лично, за что спасибо. Я рад за Виталика, что он перешел в такой большой клуб, а я постепенно буду закрепляться в «Динамо». Конечно, готов к ответственности. Я уже не молодой парень, у меня есть определенный опыт за плечами, поэтому, повторюсь, буду делать все возможное, чтобы закрепить место в составе за собой.

Как вас принял коллектив после возвращения?

Тепло принял, ребята, с которыми дружу, обрадовались. Но в команде есть ребята и постарше, постепенно налаживаю отношения со всеми.

У команды запланировано три сбора, готовы ли к такой нагрузке?

У нас нет выбора, нужно делать то, что говорит тренер, работать и выжимать из себя максимум. Будет тяжело, но, думаю, мы к этому готовы.

Ранее ассистент Луческу Эмиль Карас отметил, что Дубинчаку нужно доказывать, что он может быть заменой для Миколенко

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Дубинчак Виталий Миколенко Динамо Киев Эвертон

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