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«Лейпциг» быстро отыгрался, но все же уступил «Униону»

Берлинцы поднялись в зону Лиги чемпионов
Футбол Бундеслига (Германия)
07:39
«Лейпциг» быстро отыгрался, но все же уступил «Униону»
Фото - Унион Берлин

В 14-м туре немецкой Бундеслиги «Унион» на своем поле переиграл «Лейпциг».

Уже на старте игры команды обменялись голами. Открыл счет Авонийи, но быстро его сравнял Нкунку.

На перерыв соперники ушли при равенстве на табло. А во втором тайме ответа на забитый мяч Баумгартля у «быков» не нашлось.

«Лейпциг» остался на восьмой строчке в турнирной таблице, а вот «Унион» поднялся в зону Лиги чемпионов.

Бундеслига, 14 тур

«Унион» – «Лейпциг» 2:1

Голы: Авонийи, 6, Баумгартль, 57 – Нкунку, 13

«Унион»: Люте, Рюэрсон, Фридрих, Кнохе, Баумгартль, Гиссельманн, Беккер (Фогльзаммер, 80), Хедира, Премель, Авонийи (Беренс, 80), Крузе (Харагути, 72).

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Клостерманн (Симакан, 70), Гвардиол, Лаймер (Кампль, 70), Хенрихс (Форсберг, 64), Адамс, Нкунку, Собослаи (Бробби, 78), Анхелиньо, Андре Силва.

Предупреждения: Хедира – Собослаи

Сергей Стаднюк
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