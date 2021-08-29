«Лейпциг» и «Боруссия М» снова теряют очки в Бундеслиге
В матче третьего тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде уступил «Вольфсбург».
Единственный гол во встрече забил крайний защитник «волков» Жером Руссийон.
«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг» 1:0
Голы: Руссийон, 52
«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон, Арнольд, Штеффен, Шлагер, Филипп, Баку, Вегорст.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол, Форсберг, Нкунку, Адамс, Айдара (Лаймер, 59), Собослаи (Поульсен, 68), Андре Силва.
Предупреждения: Гвардиол (26), Штеффен (35), Адамс (35), Шлагер (65).
«Унион Берлин» – «Боруссия Менхенгладбах» 2:1
В другом матче немецкого чемпионата «Унион» одолел менхенгладбахскую «Боруссию». Хозяева в первом тайме усилиями Гиссельмана и Авонийи повели в счете.
Гости удосужились лишь оформить гол престижа на 90 минуте.
Голы: Гиссельман, 22, Авонийи, 41, – Хоффман
«Унион»: Люте, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Рюэрсон, 61), Хедира (Грисбек, 82), Озтуналы (Тойхерт, 82), Крузе (Фогльзаммер, 82), Авонийи (Беренс, 73).
«Боруссия М»: Зоммер, Скалли, Эльведи, Байер, Бенсебайни, Штиндль, Крамер (Закария, 46), Хофманн, Вольф (Херрманн, 46), Нойхаус (Бенеш, 84), Плеа (Беннеттс, 72).
Предупреждения: Харагути (45), Триммель (52).
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