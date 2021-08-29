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«Лейпциг» и «Боруссия М» снова теряют очки в Бундеслиге

Обе команды сменили тренеров этим летом
Футбол Бундеслига (Германия)
20:10
«Лейпциг» и «Боруссия М» снова теряют очки в Бундеслиге
фото - SPOX

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде уступил «Вольфсбург».

Единственный гол во встрече забил крайний защитник «волков» Жером Руссийон.

«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг» 1:0

Голы: Руссийон, 52

«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон, Арнольд, Штеффен, Шлагер, Филипп, Баку, Вегорст.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Орбан, Симакан, Гвардиол, Форсберг, Нкунку, Адамс, Айдара (Лаймер, 59), Собослаи (Поульсен, 68), Андре Силва.

Предупреждения: Гвардиол (26), Штеффен (35), Адамс (35), Шлагер (65).

«Унион Берлин» – «Боруссия Менхенгладбах» 2:1

В другом матче немецкого чемпионата «Унион» одолел менхенгладбахскую «Боруссию». Хозяева в первом тайме усилиями Гиссельмана и Авонийи повели в счете.

Гости удосужились лишь оформить гол престижа на 90 минуте.

Голы: Гиссельман, 22, Авонийи, 41, – Хоффман

«Унион»: Люте, Триммель, Кнохе, Баумгартль, Йеккель, Гиссельманн, Харагути (Рюэрсон, 61), Хедира (Грисбек, 82), Озтуналы (Тойхерт, 82), Крузе (Фогльзаммер, 82), Авонийи (Беренс, 73).

«Боруссия М»: Зоммер, Скалли, Эльведи, Байер, Бенсебайни, Штиндль, Крамер (Закария, 46), Хофманн, Вольф (Херрманн, 46), Нойхаус (Бенеш, 84), Плеа (Беннеттс, 72).

Предупреждения: Харагути (45), Триммель (52).

Павел Харченко
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Теги

Боруссия Менхенгладбах РБ Лейпциг Унион Берлин Вольфсбург

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