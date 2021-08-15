«Лейпциг» неожиданно стартовал в Бундеслиге с поражения «Майнцу»
В первом туре немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле одолел «Лейпциг».
Довольно быстро хозяевам удалось открыть счет. Уже на 13-й минуте ворота соперника поразил Ниакате. После этого команда стала откровенно играть вторым номером.
«Быки» примерно в два раза больше били и владели мячом. Однако это не помогло подопечными Джесси Марша даже отыграться.
«Майнц» стартовал в чемпионате, с тремя очками в турнирной таблице.
Бундеслига, 1 тур
«Майнц» – «Лейпциг» 1:0
Гол: Ниакате, 13
«Майнц»: Центнер, Видмер, Белль, Хак, Ниакате, Аарон Мартин, Баррейро, Небель (Реш, 90), Тауэр (Фюрстнер, 86), Ли Чжэ Сон (Килиан, 90), Буркардт.
«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Бробби, 82), Орбан, Симакан, Анхелиньо, Кампль, Нкунку (Собослаи, 64), Адамс (Забитцер, 64), Айдара (Хван Хи Чхан, 64), Форсберг, Андре Силва.
Предупреждения: Небель – Кампль, Забитцер
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