«Манчестер Сити» может подписать форварда «Айнтрахта»
«Лейпциг» объявил о переходе Андре Силвы
Форвард сменил клуб в Германии
2 июля 22:30
Фото: Record
«Лейпциг» через свой сайт объявил о переходе форварда «Айнтрахта» Андре Силвы.
Португалец подписал контракт до 2026-го года. Игрок поразил своей игрой «быков» в прошлом сезоне.
Сумма трансфера не разглашается. За «Айнтрахт» в прошлом сезоне Силва забил 29 мячей и сделал 10 ассисто в 34 матчах.
Силвой также интересовался «Манчестер Сити».
Также «Айнтрахт» покинул еще один лидер Лука Йович.
Комментарии 0