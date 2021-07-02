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«Лейпциг» объявил о переходе Андре Силвы

Форвард сменил клуб в Германии
Футбол Бундеслига (Германия)
2 июля 22:30
«Лейпциг» объявил о переходе Андре Силвы
Фото: Record

«Лейпциг» через свой сайт объявил о переходе форварда «Айнтрахта» Андре Силвы.

Португалец подписал контракт до 2026-го года. Игрок поразил своей игрой «быков» в прошлом сезоне.

Сумма трансфера не разглашается. За «Айнтрахт» в прошлом сезоне Силва забил 29 мячей и сделал 10 ассисто в 34 матчах.

Силвой также интересовался «Манчестер Сити».

Также «Айнтрахт» покинул еще один лидер Лука Йович.

Андрей Усмонов
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Теги

РБ Лейпциг Айнтрахт Андре Силва

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