«Лейпциг» разнес «Герту» и вошел в зону Лиги чемпионов

«Быки» опережают двоих конкурентов по дополнительным показателям

Фото - РБ Лейпциг

В 23-м туре немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде разгромил «Герту».

Первый тайм остался за «быками». Счет открыл Хенрихс. Однако сразу после перерыва его сравнял Йоветич.

В середине второй половины встречи берлинцев подвел Кемпф. Защитник привез пенальти и заработал удаление.

Нкунку реализовал удар с точки и через несколько минут оформил дубль. До разгромного счет довел Ольмо. Довершили избиение Айдара и Поульсен.

«Лейпциг» догнал по очкам «Хоффенхайм» и «Фрайбург» в турнирной таблице. Команды борются за Лигу чемпионов. «Герта» – в шаге от зоны вылета.

Бундеслига, 23 тур

«Герта» – «Лейпциг» 1:6

Голы: Йоветич, 48 – Хенрихс, 20, Нкунку, 64 (пен.), 67, Ольмо, 74, Айдара, 82, Поульсен, 89

«Герта»: Шволов, Пекарик, Кемпф, Гехтер, Бьеркан, Дарида, Тузар, Аскасибар, Йоветич (Маолида, 70), Бельфодиль (Каде, 76), Рихтер (Зельке, 76).

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Гвардиол, Симакан (Клостерманн, 46), Хенрихс (Адамс, 80), Форсберг (Лаймер, 60), Айдара, Собослаи (Ольмо, 60), Нкунку (Андре Силва, 70), Поульсен.

Предупреждения: Рихтер, Аскарибар – Гвардиол, Нкунку, Айдара

Кемпф