«Лейпциг» спас ничью в домашнем матче с «Сосьедадом»
В первом стыковом матче Лиги Европы «Лейпциг» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя.
Отметим, что испанская команда дважды выходила вперед, а «Лейпциг» дважды отыгрывался.
Счет 2:2 говорит о том, что в этом противостоянии через неделю все начнется с нуля.
Лига Европы, стыковые матчи
«Лейпциг – «Реал Сосьедад» 2:2
Голы: Нкунку, 30, Фосберг, 82, пен – Ле Норман, 8, Ойарсабаль, 64, пен
«Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Адамс (Хенрихс, 46), Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 86), Лаймер (Форсберг, 63), Ольмо (Поульсен, 79), Нкунку (Собослаи, 80), Андре Силва.
«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 61), Рафинья (Пачеко, 78), Мерино (Ильярраменди, 90), Порту, Серлот, Ойарсабаль (Мартин, 90).
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