«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте

Немецкая команда набрала первое очко в нынешней ЛЧ

Фото: Getty Images

В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Лейпциг» принимал ПСЖ.

Хозяева поля начали активно и забили уже на 8-й минуте, отличился Нкунку.

Но по ходу первого тайма ПСЖ перевернул матч. Сначала Вейналдум сравнял счет на 21-й, а затем на 39-й вывел французскую команду вперед.

На протяжении всего 2-го тайма ПСЖ удерживал победный для себя счет, но в компенсированное к матчу время «Лейпциг» все же сумел сравнять счет благодаря пенальти.

Это первое очко «Лейпцига» в групповом раунде ЛЧ. Команда идет на последнем месте в группе, у ПСЖ – 8 очков и вторая строчка.

Лига чемпионов, 4-й тур

«Лейпциг» – ПСЖ 2:2

Голы: Нкунку, 8, Собослаи, 90+2, пен – Вейналдум, 21, 39

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Орбан (Айдара, 46), Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Форсберг (Собослаи, 59), Лаймер (Хенрихс, 85), Нкунку, Адамс (Ольмо, 74), Андре Силва (Поульсен, 59).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Вейналдум (Эррера, 85), Гуйе, Данилу Перейра, Ди Мария (Дракслер, 85), Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Данилу Перейра (10), Адамс (25), Кимпембе (32), Мендеш (62), Симакан (69), Неймар (74), Доннарумма (90).