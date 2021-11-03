Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 5
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту 1:1 Окончен
19:45 Реал - Шахтер 2:1 Окончен
22:00 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Окончен
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Окончен
22:00 Ливерпуль - Атлетико 2:0 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс 1:3 Окончен
22:00 Спортинг - Бешикташ 4:0 Окончен
22:00 Шериф - Интер 1:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье 0:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:30 Нива Т - Кривбасс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 -:- Запланирован

«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте

Немецкая команда набрала первое очко в нынешней ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
00:26
«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте
Фото: Getty Images

В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Лейпциг» принимал ПСЖ.

Хозяева поля начали активно и забили уже на 8-й минуте, отличился Нкунку.

Но по ходу первого тайма ПСЖ перевернул матч. Сначала Вейналдум сравнял счет на 21-й, а затем на 39-й вывел французскую команду вперед.

На протяжении всего 2-го тайма ПСЖ удерживал победный для себя счет, но в компенсированное к матчу время «Лейпциг» все же сумел сравнять счет благодаря пенальти.

Это первое очко «Лейпцига» в групповом раунде ЛЧ. Команда идет на последнем месте в группе, у ПСЖ – 8 очков и вторая строчка.

Лига чемпионов, 4-й тур

«Лейпциг» – ПСЖ 2:2

Голы: Нкунку, 8, Собослаи, 90+2, пен – Вейналдум, 21, 39

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Орбан (Айдара, 46), Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Форсберг (Собослаи, 59), Лаймер (Хенрихс, 85), Нкунку, Адамс (Ольмо, 74), Андре Силва (Поульсен, 59).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Вейналдум (Эррера, 85), Гуйе, Данилу Перейра, Ди Мария (Дракслер, 85), Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Данилу Перейра (10), Адамс (25), Кимпембе (32), Мендеш (62), Симакан (69), Неймар (74), Доннарумма (90).

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

ПСЖ РБ Лейпциг

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Месси пропустит матч с «Лейпцигом» из-за травмы
Месси пропустит матч с «Лейпцигом» из-за травмы
Футбол Лига чемпионов UEFA
2 ноября 14:40
ПСЖ может подписать 19-летнего нападающего «Зальцбурга»
ПСЖ может подписать 19-летнего нападающего «Зальцбурга»
Футбол Лига 1 (Франция)
2 ноября 11:21
ПСЖ готов провернуть трансфер хавбека «Спортинга»
ПСЖ готов провернуть трансфер хавбека «Спортинга»
Футбол Лига 1 (Франция)
2 ноября 08:43
Ибрагимович: «Без меня ПСЖ бы не стал тем, чем является сейчас»
Ибрагимович: «Без меня ПСЖ бы не стал тем, чем является сейчас»
Футбол Лига 1 (Франция)
2 ноября 08:10
Ибрагимович: «Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно»
Ибрагимович: «Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно»
Футбол Лига 1 (Франция)
1 ноября 20:12
Месси: «Перешел в ПСЖ, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
Месси: «Перешел в ПСЖ, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
Футбол Лига чемпионов UEFA
1 ноября 19:50

Новости: Футбол

«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно
Послесловие
«Шахтер» не в чем упрекнуть за матч с «Реалом». Но Де Дзерби продемонстрировал свою гибкость слишком поздно
Лига чемпионов UEFA
01:21
«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте
«Лейпциг» спас ничью в матче с ПСЖ на 92-й минуте
Лига чемпионов UEFA
00:26
«Спортинг» и во второй раз разгромил «Бешикташ», снова забив сопернику 4 мяча
«Спортинг» и во второй раз разгромил «Бешикташ», снова забив сопернику 4 мяча
Лига чемпионов UEFA
00:11
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
«Интер» победил «Шериф» Вернидуба в группе «Шахтера»
Лига чемпионов UEFA
00:00
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
«Боруссия» сумела забить после удаления, но «Аякс» добыл волевую победу
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:55
Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико». Как это было
Лига чемпионов. «Ливерпуль» победил «Атлетико». Как это было
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:53
«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца
«Ливерпуль» в большинстве переиграл «Атлетико» и выиграл группу за два матча до конца
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:52
«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя
«Манчестер Сити» с Зинченко, несмотря на автогол, разгромил «Брюгге» Соболя
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Лига чемпионов. «Шериф» уступил «Интеру». Как это было
Лига чемпионов UEFA
3 ноября 23:50
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Все новости