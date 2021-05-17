«Лейпциг» ушел от поражения от «Вольфсбурга», проигрывая 0:2

«Быки» дважды забили во втором тайме

Фото: twitter.com/RBLeipzig_EN

«Лейпциг» в матче 33 тура Бундеслиги дома сыграл вничью с «Вольфсбургом».

Матч уже ничего не решал для обеих команд. «Вольфсбург» гарантировал себе ЛЧ после поражения «Айнтрахта», но все же «волки» забили дважды в первом тайме. Голы на счету Филиппа.

«Лейпциг» вернулся в игру во втором тайме. Клюйверт отыграл один мяч, а Забитцер в концовке встречи забил второй, установив окончательный счет.

Бундеслига. 33-й тур:

«Лейпциг» – «Вольфсбург» 2:2

Голы: Клюйверт, 51, Забитцер, 78 (пен.) – Филипп, 12, 54+1

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Конате (Упамекано, 63), Хенрихс (Анхелиньо, 46), Лаймер (Айдара, 46), Забитцер, Нкунку, Форсберг (Кампль, 87), Поульсен, Клюйверт (Хван Хи Чхан, 70).

«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Пауло Отавио, Арнольд, Герхардт, Шлагер, Филипп (Гилавоги, 79), Баку (Руссийон, 90), Вегорст.